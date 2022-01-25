Ексфутболіст Бундесліги залишив УПЛ заради латвійського клубу
Український футболіст Владлен Юрченко перейшов із чернігівської "Десни" до латвійської "Риги"
Про це повідомляє офіційний сайт "Риги".
Латвійський клуб оголосив про підписання контракту з Владленом Юрченко. Умови угоди не розголошуються.
Першу половину нинішнього сезону 28-річний півзахисник відіграв за "Десну" та у 7 матчах за чернігівців забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.
Також Юрченко виступав за німецький "Байєр", данський "Вейле" та "Зорю".
"Рига" займає четверте місце у чемпіонаті Латвії.
- Нагадаємо, 30 вересня 2021 року Владлен Юрченко став гравцем чернігівської "Десни".
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