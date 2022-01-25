Ексфутболіст Бундесліги залишив УПЛ заради латвійського клубу

Про це повідомляє офіційний сайт "Риги".

Латвійський клуб оголосив про підписання контракту з Владленом Юрченко. Умови угоди не розголошуються.

Першу половину нинішнього сезону 28-річний півзахисник відіграв за "Десну" та у 7 матчах за чернігівців забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Також Юрченко виступав за німецький "Байєр", данський "Вейле" та "Зорю".

"Рига" займає четверте місце у чемпіонаті Латвії.