Ексфутболіст "Динамо" і "Ворскли" знайшов несподіване місце продовження кар'єри

Про це повідомляє журналіст програми "Футбольний Формат" Олег Ящук.



За інформацією джерела, Дмитро Хльобас підписав з "Урарту" контракт на півтора року - до літа 2023 року. Фінансові умови не відомі, але журналіст відзначає, що рівень зарплат у вірменському клубі вищий, ніж у більшості клубів УПЛ.



Дмитро Хльобас є вихованцем київського "Динамо". За основний склад провів лише 2 матчі і забив 1 гол. Також грав за "Ворсклу", "Десну", "Говерлу", "Колос" і мінське "Динамо".



Останнім клубом 27-річного Хльобаса був казахський "Ордабаси". Орієнтована трансферна вартість форварда складає 500 тис. євро.



В "Урарту" також грає українець Вадим Парамонов

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