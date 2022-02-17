Ексфутболіст "Динамо" і "Ворскли" знайшов несподіване місце продовження кар'єри
Колишній нападник київського "Динамо" та полтавської "Ворскли" Дмитро Хльобас став гравцем вірменської "Урарту"
Про це повідомляє журналіст програми "Футбольний Формат" Олег Ящук.
За інформацією джерела, Дмитро Хльобас підписав з "Урарту" контракт на півтора року - до літа 2023 року. Фінансові умови не відомі, але журналіст відзначає, що рівень зарплат у вірменському клубі вищий, ніж у більшості клубів УПЛ.
Дмитро Хльобас є вихованцем київського "Динамо". За основний склад провів лише 2 матчі і забив 1 гол. Також грав за "Ворсклу", "Десну", "Говерлу", "Колос" і мінське "Динамо".
Останнім клубом 27-річного Хльобаса був казахський "Ордабаси". Орієнтована трансферна вартість форварда складає 500 тис. євро.
В "Урарту" також грає українець Вадим Парамонов
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