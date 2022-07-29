Ексфутболіста "Динамо" пограбували на 600 тис. євро

Про це повідомляє Fanatik.

У будинок Домагоя Віди у Загребі вдерлись зловмисники, які винесли дорогоцінності на суму 600 тис. євро. Під час пограбування злочинці вимкнули сигналізацію та камери відеоспостереження.

Подробиць про інцидент поки немає. У поліції вважають, що злочинці були досвідченими.

У минулому сезоні Домагой Віда виступав за турецький "Бешикташ". 33-річний хорват відіграв 31 матч в усіх турнірах і забив 1 гол.

Після завершення сезону Віда став вільним агентом. Українцям захисник відомий грою за київське "Динамо".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb