Ексфутболіста "Динамо" пограбували на 600 тис. євро
Колишній захисник київського "Динамо" Домагой Віда став жертвою грабіжників на суму 600 тис. євро
Про це повідомляє Fanatik.
У будинок Домагоя Віди у Загребі вдерлись зловмисники, які винесли дорогоцінності на суму 600 тис. євро. Під час пограбування злочинці вимкнули сигналізацію та камери відеоспостереження.
Подробиць про інцидент поки немає. У поліції вважають, що злочинці були досвідченими.
У минулому сезоні Домагой Віда виступав за турецький "Бешикташ". 33-річний хорват відіграв 31 матч в усіх турнірах і забив 1 гол.
Після завершення сезону Віда став вільним агентом. Українцям захисник відомий грою за київське "Динамо".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.07
Купівля 39.07Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе