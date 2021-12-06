Ексфутболіста "Металіста" на 4 роки дискваліфікували через допінг

Про це повідомляє AFC.



Бразильський форвард Жажа провалив допінг-тест, який брали після матчу групового етапу азіатської Ліги чемпіонів між "Чіанграй Юнайтед" та "Мельбурн Вікторі" у листопаді 2020 року.



Тепер Жажа Коельйо проведе без футболу найближчі чотири роки. Дискваліфікація поширюється на всі внутрішні, міжнародні, товариські та офіційні матчі.



35-річний Жажа залишив "Чіанграй Юнайтед" у січні 2021 року. З того часу він перебуває у статусі вільного агента.



Жажа Коельйо відомий українцям грою за харківський "Металіст" у 2008-2010 та 2013-2015 роках. За український клуб бразилець провів 99 матчів, забив 43 голи та віддав 18 асистів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb