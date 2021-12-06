Ексфутболіста "Металіста" на 4 роки дискваліфікували через допінг
Колишній форвард харківського "Металіста" Жажа дискваліфікований на 4 роки через допінг
Про це повідомляє AFC.
Бразильський форвард Жажа провалив допінг-тест, який брали після матчу групового етапу азіатської Ліги чемпіонів між "Чіанграй Юнайтед" та "Мельбурн Вікторі" у листопаді 2020 року.
Тепер Жажа Коельйо проведе без футболу найближчі чотири роки. Дискваліфікація поширюється на всі внутрішні, міжнародні, товариські та офіційні матчі.
35-річний Жажа залишив "Чіанграй Юнайтед" у січні 2021 року. З того часу він перебуває у статусі вільного агента.
Жажа Коельйо відомий українцям грою за харківський "Металіст" у 2008-2010 та 2013-2015 роках. За український клуб бразилець провів 99 матчів, забив 43 голи та віддав 18 асистів.
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