Ексгенералу СБУ Наумову повідомили ще одну підозру
Колишньому генералу СБУ Андрію Наумову, який очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ, оголосили ще одну підозру
Про це повідомило ДБР.
За даними слідства, Наумов у 2019 році очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Утім замість звільнення він повідомив своїх співробітників про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Однак ні на яку службу в СБУ його не призивали.
Так, чоловік почав працювати одночасно на двох роботах. Відповідно він отримував заробітну платню і на державному підприємстві (приблизно 160 тис. грн на місяць), і в СБУ. Завдані державі збитки склали 3,2 млн грн.
Наразі Наумова звинувачують ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).
- 20 жовтня стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова.
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