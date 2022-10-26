Ексгенералу СБУ Наумову повідомили ще одну підозру

Про це повідомило ДБР.

За даними слідства, Наумов у 2019 році очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Утім замість звільнення він повідомив своїх співробітників про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Однак ні на яку службу в СБУ його не призивали.

Так, чоловік почав працювати одночасно на двох роботах. Відповідно він отримував заробітну платню і на державному підприємстві (приблизно 160 тис. грн на місяць), і в СБУ. Завдані державі збитки склали 3,2 млн грн.

Наразі Наумова звинувачують ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

20 жовтня стало відомо, що Україна надіслала Сербії запит із проханням про екстрадицію Андрія Наумова.

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