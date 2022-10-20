Україна скерувала до Сербії прохання видати ексгенерала СБУ Наумова, - BBC

Про це повідомляє BBC з посиланням на коментар пресслужби суду.

"Суд міста Ниш розглядає справу громадянина України Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну", - зазначає видання.

Як повідомила Сербській службі BBC адвокат Наумова Таня Савич, офіційний привід для запиту про екстрадицію Київ не називав, проте, зважаючи на все, його насамперед підозрюють у корупції.

Відзначимо, Наумов, оголошений президентом України Володимиром Зеленським зрадником і позбавлений звання, залишив країну 23 лютого за кілька годин до початку російського вторгнення.

Українські слідчі тоді говорили, що він здійснив акт державної зради, а його колишні колеги по СБУ заявили, що Наумов міг передати росіянам дані щодо систем безпеки навколо Чорнобиля.

Його було заарештовано чотири місяці тому в Сербії за підозрою у відмиванні грошей.

Нагадаємо, в кінці серпня у МЗС Сербії повідомили, що запиту від України на екстрадицію ексзаступника голови СБУ генерала Наумова до них не надходило.

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