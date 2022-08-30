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Головна Світ У МЗС Сербії повідомили, що ніхто не вимагав від них екстрадиції ексзаступника голови СБУ генерала Наумова

У МЗС Сербії повідомили, що ніхто не вимагав від них екстрадиції ексзаступника голови СБУ генерала Наумова

30 серпня, 2022 вiвторок
20:28
Світ Андрій Наумов

Очільник відомства заперечив його ймовірні непублічні домовленості з секретарем радбезу Росії про можливе отримання Наумовим притулку в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського

Про це йдеться на офіційному сайті МЗС Сербії.

Александар Вулін повідомив, що "ані Росія, ані Україна" не вимагали екстрадиції колишнього високопосадовця СБУ Андрія Наумова, якого затримали у Сербії 7 червня.

Він заперечив його ймовірні непублічні домовленості з секретарем Ради безпеки Росії щодо можливого отримання Наумовим притулку в Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського, про які писало видання The Insider.

Радіо Свобода нагадало, що раніше проєкт "Схеми" повідомляв про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам. У Сербії Андрію Наумову продовжили термін перебування під вартою на три місяці, повідомили журналістам Балканської служби Радіо Свобода у Вищому суді міста Ниш.

30 серпня видання The Insider з посиланням на джерела опублікувало інформацію, що Андрій Наумов може отримати притулок у Росії в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського. Зокрема, повідомлялося, що під час візиту до Москви минулого тижня міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін начебто обговорював із секретарем ради безпеки Росії Миколою Патрушевим "можливість екстрадиції українського розвідника Андрія Наумова до Москви".

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