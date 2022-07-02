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Ексгенсек НАТО оцінив ризик прямого збройного конфлікту альянсу з Росією

2 липня, 2022 субота
09:08
Світ Андерс Фог Расмуссен

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що погрози Росії на адресу Литви свідчать про реальну загрозу прямого збройного конфлікту альянсу з РФ

Про це Расмуссен заявив у інтерв'ю РБК-Україна

За його словами, такий ризик суттєво збільшився після погроз Росії на адресу Литви, яка обмежила транзит через свою територію до Калінінградської області. 

"Мені хотілося б, щоб я міг відповісти чітким "ні". Але після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п'ятої статті, яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією", - сказав Расмуссен. 

Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО у 2009 - 2014 роках. Зараз данець є співголовою робочої експертної групи з питань міжнародних гарантій безпеки Україні. 

  • 17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. У відповідь РФ пригрозила ЄС і НАТО розв'язанням проблеми будь-якими способами.

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Росія
Литва
війна з Росією
НАТО
Калінінград
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