Про це Расмуссен заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, такий ризик суттєво збільшився після погроз Росії на адресу Литви, яка обмежила транзит через свою територію до Калінінградської області.

"Мені хотілося б, щоб я міг відповісти чітким "ні". Але після російських погроз щодо Литви через питання транзиту через цю країну, я повинен застерегти і заявити, що якщо Росія торкнеться литовських берегів, це буде ситуація п'ятої статті, яка ініціює рішучу військову відповідь НАТО. Це конфлікт з Росією", - сказав Расмуссен.

Андерс Фог Расмуссен був генеральним секретарем НАТО у 2009 - 2014 роках. Зараз данець є співголовою робочої експертної групи з питань міжнародних гарантій безпеки Україні.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. У відповідь РФ пригрозила ЄС і НАТО розв'язанням проблеми будь-якими способами.

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