До 50%. Литва через санкції зупинить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда, - губернатор

Про це повідомив губернатор Антон Аліханов у своєму телеграм-каналі.

"Залізниці Литви повідомили Калінінградську залізницю, що з 00 годин завтрашнього дня припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. Нібито вони отримали роз'яснення від Європейської комісії, що на заборонені до ввезення поширюється дозвіл, на основі якого транзит здійснювався раніше", - сказав Аліханов.

За його словами, за попередніми оцінками, це стосується від 40% до 50% усієї номенклатури транзитних вантажів. Це будівельні вантажі, цемент, метали та інші важливі товари.

Ця ситуація вимагатиме від влади постановки на залізничну поромну лінію Балтійськ - Усть-Луга додаткових кораблів, зазначив він. І така робота вже йде спільно з федеральними відомствами та компаніями – Мінтрансом, Росморпортом, РЗ, МЗС та іншими, сказав Алиханов.

"Ми також спробуємо отримати правильні роз'яснення від Єврокомісії щодо даної ситуації. Ми вважаємо, що це найгрубіше порушення протоколів щодо вступу до ЄС країн Прибалтики, це порушення правил вільного транзиту в/з Калінінградської області. Це було зобов'язання ЄС та Прибалтики. Це і гуманітарне питання , спроба економічного удушення нашого регіону. Добиватимемося перегляду таких роз'яснень", - додав Алиханов.

Якщо ситуація не зміниться і доведеться нарощувати потужності поромної лінії, влада регіону проситиме федеральний центр про субсидії, оскільки вартість логістики перевозів зросте, сказав він. Робитимемо все можливе, щоб ситуація в регіоні не погіршувалась, підсумував губернатор.

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