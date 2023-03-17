Ексголова Луганської ОВА Гайдай підтвердив, що його можуть призначити послом у Казахстані
Сергій Гайдай, якого президент 15 березня звільнив із посади голови Луганської ОВА, підтвердив, що його можуть призначити послом України в Казахстані
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV.
"Сьогодні дійсно йде розмова про те, щоби призначити мене послом у Казахстані... Країна дуже цікава, дуже потужна, і якщо вдасться мені особисто налагодити тісніші та дружні відносини, я буду тільки радий, що буде таке завдання", - заявив Гайдай.
Він зізнався, що знав про своє звільнення за кілька місяців до того, як про це було оголошено.
"Про це рішення я знав. Не треба шукати якихось підводних течій. Із (президентом, - ред.) Володимиром Зеленським розмова була раніше. Тому давайте це вважати звичайною ротацією", – сказав Гайдай.
Він запевнив, що залишає після себе професійну команду, налагоджену співпрацю з військовими підрозділами та мережу гуманітарних хабів по всій Україні.
- Раніше нардеп Олексій Гончаренко з посиланням на власні джерела повідомляв, що Гайдая призначать послом України в Казахстані.
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