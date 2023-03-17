Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV.

"Сьогодні дійсно йде розмова про те, щоби призначити мене послом у Казахстані... Країна дуже цікава, дуже потужна, і якщо вдасться мені особисто налагодити тісніші та дружні відносини, я буду тільки радий, що буде таке завдання", - заявив Гайдай.

Він зізнався, що знав про своє звільнення за кілька місяців до того, як про це було оголошено.

"Про це рішення я знав. Не треба шукати якихось підводних течій. Із (президентом, - ред.) Володимиром Зеленським розмова була раніше. Тому давайте це вважати звичайною ротацією", – сказав Гайдай.

Він запевнив, що залишає після себе професійну команду, налагоджену співпрацю з військовими підрозділами та мережу гуманітарних хабів по всій Україні.