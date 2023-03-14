Гайдай звільнився з посади голови Луганської ОВА, - нардеп

Про це інформує в телеграмі народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА", - написав нардеп.

Повідомляється, що Гайдая розглядають на посаду посла в Казахстані.

Також LB.ua пише, що на місце нового очільника Луганської ОВА розглядався народний депутат від Слуги народу Максим Ткаченко.