Гайдай звільнився з посади голови Луганської ОВА, - нардеп
14 березня стало відомо, що голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде з посади. Його розглядають на посаду посла в Казахстані
Про це інформує в телеграмі народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Сьогодні Сергій Гайдай звільнився з посади голови Луганської ВЦА", - написав нардеп.
Повідомляється, що Гайдая розглядають на посаду посла в Казахстані.
Також LB.ua пише, що на місце нового очільника Луганської ОВА розглядався народний депутат від Слуги народу Максим Ткаченко.
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