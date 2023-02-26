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Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил Москальова

26 лютого, 2023 неділя
23:10
Суспільство на фото: Москальов

У неділю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил Едуарда Москальова

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

"Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача Об’єднаних сил", - ідеться в указі.

Володимир Зеленський призначив Едуарда Москальова на посаду командувача Об'єднаних сил 15 березня 2022 року. Причиною стало те, що попереднього командувача Олексія Павлюка призначили очільником Київської обласної військової адміністрації.

Раніше Москальов працював на посаді начальника штабу військ оперативного командування Схід. Також він був заступником командувача Об'єднаних сил.

  • 11 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу.
Новини
Володимир Зеленський
ЗСУ
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