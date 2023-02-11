Зеленський звільнив відповідального за тил заступника командувача Нацгвардії

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Сьогодні, 11 лютого, Володимир Зеленський видав указ про звільнення Руслана Дзюби з посади заступника командувача Нацгвардії.

Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу - начальником логістики. Займав посаду з 2019 року.