Зеленський звільнив відповідального за тил заступника командувача Нацгвардії
Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Сьогодні, 11 лютого, Володимир Зеленський видав указ про звільнення Руслана Дзюби з посади заступника командувача Нацгвардії.
Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу - начальником логістики. Займав посаду з 2019 року.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку
- Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову.
- Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.
- Пізніше міністр оборони заявив, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.
- 8 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив про перезапуск антикорупційного управління, зокрема буде запроваджено механізм громадського контролю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе