Укази були опубліковані на сайті президента.

Стало відомо, що з посад звільнено заступника голови СБУ Олександра Якушева, начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Олександра Провоторова й начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування Ігоря Носка. На місце Носка вже призначено Олега Храмова.

"Також з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області звільнено Бориса Безрукого, з посади начальника УСБУ в Сумській області - Едуарда Федорова. Управління СБУ в Сумській області очолив Олег Красношапка", - йдеться в указах президента України Володимира Зеленського.