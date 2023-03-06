Президент звільнив заступника голови СБУ, низку керівників департаментів і облуправлінь спецслужби
Президент Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергові кадрові зміни у Службі безпеки України
Укази були опубліковані на сайті президента.
Стало відомо, що з посад звільнено заступника голови СБУ Олександра Якушева, начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Олександра Провоторова й начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування Ігоря Носка. На місце Носка вже призначено Олега Храмова.
"Також з посади начальника управління СБУ в Запорізькій області звільнено Бориса Безрукого, з посади начальника УСБУ в Сумській області - Едуарда Федорова. Управління СБУ в Сумській області очолив Олег Красношапка", - йдеться в указах президента України Володимира Зеленського.
- 11 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу.
- У неділю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил Едуарда Москальова.
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