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Ексголова Служби зовнішньої розвідки України Маломуж пояснив, для чого російські спецслужби запускають інформацію про смерть Путіна

17 листопада, 2023 п'ятниця
23:45
Світ Путін

Микола Маломуж, генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України, зазначив, що поширення повідомлень про смерть Путіна - внутрішньо політична комбінація РФ для перевірки лояльності путінського оточення, силовиків, олігархів, політиків, а також регіональних та національних еліт

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У першу чергу це внутрішньо політична комбінація. Вони періодично запускають таку інформацію щодо перевірки лояльності  оточення Путіна, регіональних еліт, також чекають реакції закордонних партнерів. На цьому фоні якраз задіяна вся модель спецслужб, яка починає контролювати силовиків, політиків,  олігархів, регіональних та національних лідерів, щоб з'ясувати, які моделі можуть діяти та хто опонент. У цю ситуацію підключається агентура, техніка, все прослуховується, після чого робляться висновки", - пояснив ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

За його словами, особлива увага до військових генералів у відставці, відомо про загибель деяких з них. Нещодавно була новина про загибель російського генерала з дружиною через невідомі причини. Також увага до генералів, які пішли з фронту, частина з них написали рапорти, що незгідні з позицією, тому відсторонені, а їхня діяльність перевіряється, чи не піднімуть вони якийсь путч. А перевірочним детонатором може бути якраз новина, що Путіна вже немає.

"Також відстежуються реакції у самого близького оточення, які угруповання з'являться. Пам'ятаємо, як було після смерті Сталіна - то Берія, то Хрущов, то інші. Можливо, і такий варіант розглядається. Відповідно, ще є увага до контактів з-за кордону, хто буде цікавитися, яким чином і тому подібне. А можливо хтось ще проявиться у плані нових ініціатив або політичних, або оперативних щодо РФ у період того, якщо вже Путіна немає. Наприклад, на кого ставку будуть робити на Заході. Тобто це багатопланова модель, яку Путін як чекіст постійно пропрацьовує зі своїм оточенням. Ми не повинні розслаблятися, сприймаємо це як комбінацію РФ. Путін поки на місці, на жаль. А ми повинні працювати у першу чергу на полі бою", - резюмував Микола Маломуж.

  • 26 жовтня у одному із анонімних російських телеграм-каналів з'явилося повідомлення про смерть Путіна.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вкид про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії.
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Володимир Путін
Війна з Росією
Микола Маломуж
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