"Смерть" Путіна - це передвиборча технологія, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вкид про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Данілов вважає, що такі чутки - це спецоперація Кремля, який готує передвиборчу кампанію Путіна.
Він нагадав, що у березні 2024 року у Росії будуть вибори, на яких диктатор очікувано "переможе".
"Зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб – звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії", – сказав Данілов.
Секретар РНБО наголосив, що рано чи пізно Путін помре. Також він додав, що такий процес незабаром відбудеться.
- У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.
- Пізніше стало відомо, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Путіним на президентських виборах. Основний критерій – вік не молодше 50 років.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію у листопаді 2023 року, мінімально згадуючи про війну в Україні.
- Кадиров запропонував скасувати президентські вибори в РФ або провести їх з одним кандидатом.
- 26 жовтня у одному із анонімних російських телеграм-каналів з'явилося повідомлення про смерть Путіна.
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