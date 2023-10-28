"Смерть" Путіна - це передвиборча технологія, - Данілов

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Данілов вважає, що такі чутки - це спецоперація Кремля, який готує передвиборчу кампанію Путіна.

Він нагадав, що у березні 2024 року у Росії будуть вибори, на яких диктатор очікувано "переможе".

"Зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб – звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії", – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що рано чи пізно Путін помре. Також він додав, що такий процес незабаром відбудеться.