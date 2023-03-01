Ексголові Нафтогазу Андрію Коболєву призначили запобіжний захід
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила Коболєву заставу у розмірі 229 мільйонів гривень
Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора із зали суду.
Суд також поклав обов’язки на колишнього очільника Нафтогазу Коболєва з’являтися до прокурорів і детективів, здати паспорти, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками та повідомляти про своє місце перебування.
Згідно з ухвалою суду, Коболєв має внести кошти протягом п'яти днів із моменту проголошення рішення. Термін дії обов’язків - два місяці.
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Спеціальна антикорупційна прокуратура продовжила досудове розслідування до 19 квітня.
- 19 січня представники НАБУ й САП повідомили екскерівнику Нафтогазу Андрію Коболєву підозру за звинуваченням у заволодінні понад 229 млн грн.
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