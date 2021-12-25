Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Ексканцлер Австрії Курц влаштувався в іноземну приватну компанію

Ексканцлер Австрії Курц влаштувався в іноземну приватну компанію

25 грудня, 2021 субота
15:50
Світ Себастьян Курц

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц після відставки працюватиме в американській приватній компанії

Про це повідомляє Osterreich

За даними джерел в оточенні Курца, він поїде до США наприкінці січня 2022 року. Контракт з однією з приватних фірм колишній політик підписав ще перед Різдвом. Він працюватиме у сфері інвестицій, а його зарплата складатиме 500 тис. євро на рік. 

Назва компанії, у якій працюватиме Курц, поки не розголошується. 

Очікується, що Себастьян Курц із родиною буде більшість часу проводити в США, а до Австрії приїжджатиме лише іноді. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 
Австрія
Себастьян Курц
США
Читайте також:
23 грудня, 2021 четвер
Намагалися нелегально вивезти з України один з найдорожчих металів у світі: СБУ затримала зловмисників
24 грудня, 2021 п'ятниця
Банкова думає, що через справу Порошенка вони зможуть його не допустити на можливі перевибори Ради, - нардепка Буймістер
жінка ЗСУ
23 грудня, 2021 четвер
Політтехнолог про військовий облік для жінок: так само може холоднокровно нищити російських диверсантів
Київ
-3
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.55
    Продаж 30.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
25 грудня
19:50
Єлизавета II
До Віндзорського палацу, де зустрічала Різдво Єлизавета II, намагався увірватися озброєний чоловік
19:22
Посольство США в Україні
Відносини міцні, як ніколи: Посольство США оприлюднило заяву на честь 30-річчя визнання Незалежності України
19:00
фейкове замінування
У Києві через "замінування" зупинили рух мостом Патона
19:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Арештом Порошенка оточення Зеленського свідомо провокує конфлікт, вигідний Росії, – Безсмертний
18:46
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Тренер Вайлдера дав несподіваний прогноз на бій Усика проти Ф'юрі
18:23
Віктор Ляшко
Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою вакцини від COVID-19
17:55
Олексій Данілов
Секретар РНБО Данілов оцінив загрозу російського вторгнення
17:30
зима_сніг
Киян попередили про різке похолодання та ожеледь
17:14
оос
25 грудня на фронті спостерігається "тиша"
16:50
Сауль Альварес
Найкращий боксер світу передумав битися з Усиком
16:25
Нова пошта
Стало відомо, коли запрацює власна авіакомпанія "Нової пошти"
16:16
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Енергетична система Європи може опинитись у руках Росії, точніше ФСБ", – Роман Безсмертний
16:11
Ексклюзив
Байден Путін
США дозволили Путіну все, тільки не масштабне вторгнення в Україну, – Піонтковський
15:34
потяг
Укрзалізниця запустила Буковельський експрес
15:17
Оновлено
Папа Римський, Різдво
Папа Римський відслужив Різдвяну месу та згадав про Україну
14:48
ООС ЗСУ
Український військовий 24 грудня отримав поранення не в зоні ООС, а за 18 км від лінії зіткнення, - штаб ООС
14:25
Телескоп "Джеймс Вебб"
NASA запускає у космос найбільший телескоп у історії за $10 млрд. НАЖИВО
14:14
вибух в будинку на Львівщині
На Львівщині стався вибух газу в приватному будинку, постраждали п'ятеро людей
14:03
Ганна Гопко
"Зеленський уже два роки показує шоу "посади Петю", – експертка із зовнішньої політики Ганна Гопко
13:57
шахтарі
На виплату зарплат шахтарям додатково виділили 92 млн грн
13:40
Інфографіка
гривня
НБУ після тривалих вихідних зміцнить курс гривні
13:15
Андрій Лунін
Лунін отримав пропозицію перейди з "Реалу" до англійського клубу
12:55
Орест Каракевич
"Зеленський має усвідомити, що його головний ворог не Порошенко, а Путін", – ветеран російської-української війни
12:46
вакцинація
У МОЗ розповіли, коли вакцинованим від COVID-19 доведеться робити повторні щеплення
12:20
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Джошуа відповів на пропозицію промоутера відмовитися від реваншу з Усиком
11:50
Буковель
Укрзалізниця попередила про затримку потягів до Карпат через сходження локомотиву
11:33
У мережі супермаркетів завершився 3-й сезон акції "АТБ АРЕНА"
11:13
Софія Федина
"Зараз усунуть Порошенка, а потім – усіх решту", – нардепка Софія Федина
10:56
Держдума РФ
У Держдумі РФ запропонували відзначати роковини розпаду СРСР
10:39
Дмитро Пєсков
У Кремлі відмовилися від дедлайнів в ультиматумі до США та НАТО
10:20
Олімпіада-2020, збірна України
Україна подасть заявку на проведення Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт
09:51
коронавірус
В Україні зафіксовано 5 276 нових випадків захворювання на коронавірус, 268 людей померло
09:29
Зеленський
Зеленський привітав українців з Різдвом
09:19
Російські військові
У Росії стверджують, що відвели частину військ від кордону з Україною
08:55
Сергій Ребров
Ребров розповів про пропозицію очолити збірну України
08:33
Різдво
В Україні християни західного обряду святкують Різдво
08:10
карантин
У Нідерландах через новий штам COVID-19 "Омікрон" оголосили локдаун
07:51
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" вирішив позбутися українського футболіста Ярмоленка
07:28
оос
Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового
07:16
Український ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2
Україна запустила власне виробництво "Байрактарів"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV