Ексканцлер Австрії Курц влаштувався в іноземну приватну компанію

Про це повідомляє Osterreich.

За даними джерел в оточенні Курца, він поїде до США наприкінці січня 2022 року. Контракт з однією з приватних фірм колишній політик підписав ще перед Різдвом. Він працюватиме у сфері інвестицій, а його зарплата складатиме 500 тис. євро на рік.

Назва компанії, у якій працюватиме Курц, поки не розголошується.

Очікується, що Себастьян Курц із родиною буде більшість часу проводити в США, а до Австрії приїжджатиме лише іноді.

Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку зі своєї посади на тлі звинувачень у корупції.

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