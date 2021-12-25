Ексканцлер Австрії Курц влаштувався в іноземну приватну компанію
Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц після відставки працюватиме в американській приватній компанії
Про це повідомляє Osterreich.
За даними джерел в оточенні Курца, він поїде до США наприкінці січня 2022 року. Контракт з однією з приватних фірм колишній політик підписав ще перед Різдвом. Він працюватиме у сфері інвестицій, а його зарплата складатиме 500 тис. євро на рік.
Назва компанії, у якій працюватиме Курц, поки не розголошується.
Очікується, що Себастьян Курц із родиною буде більшість часу проводити в США, а до Австрії приїжджатиме лише іноді.
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Нагадаємо, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про відставку зі своєї посади на тлі звинувачень у корупції.
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