Канцлер Австрії Курц оголосив про відставку

Про це повідомляє DW.

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц 9 жовтня оголосив про свою відставку. Він запропонував на посаду голови уряду нинішнього міністра з європейських і закордонних справ Александера Шалленберг. Водночас, Курц залишиться лідером консервативної Австрійської народної партії (АНП).

Декількома днями раніше відставки глави уряду зажадали опозиційні партії в парламенті - Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" і правопопулістська Австрійська партія свободи.

Прокуратура Австрії, що займається антикорупційними справами, раніше підтвердила, що веде розслідування стосовно Курца і ще дев'яти осіб, запідозрених у зловживанні довірою, хабарництві та корупції.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца. Це було частиною плану, який дозволив Курц спочатку прийти до влади в АНП, а пізніше зайняти пост канцлера.

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