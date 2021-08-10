Екскапітан "Шахтаря" поскаржився на расизм в Україні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Півзахисник "Інтернасьонала" Тайсон забив свій перший гол після повернення до Бразилії. Футболіст пояснив, чому своєрідно відсвяткував цей забитий м'яч.

"Я страждав від расизму в Україні. Тепер при кожному святкуванні, коли забиваю гол, роблю жест боротьби з расизмом", - сказав Тайсон.

“Eu sofri racismo na Ucrânia e toda fez que faço o gol, tanto lá como aqui, faço o gesto de luta contra o racismo”, Taison do @SCInternacional #PorMaisRespeito pic.twitter.com/6uCghNkyQ4 — Observatório Racismo (@ObRacialFutebol) August 8, 2021

Нагадаємо, 15 квітня "Шахтар" вирішив достроково розірвати контракт з Тайсоном.

У другій половині сезону Тайсона перевели до другої команди донецького "Шахтаря" через його бажання залишити клуб. Врешті "Шахтар" достроково розірвав контракт із вінгером, який у минулому сезоні зіграв за "гірників" 24 матчі, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.Тайсон грав в Україні з 2010 по 2021 рік. Також захищав кольори "Металіста".