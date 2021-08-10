Екскапітан "Шахтаря" поскаржився на расизм в Україні
Екскапітан донецького "Шахтаря" Тайсон поскаржився, що стикався з расизмом в Україні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Півзахисник "Інтернасьонала" Тайсон забив свій перший гол після повернення до Бразилії. Футболіст пояснив, чому своєрідно відсвяткував цей забитий м'яч.
У другій половині сезону Тайсона перевели до другої команди донецького "Шахтаря" через його бажання залишити клуб. Врешті "Шахтар" достроково розірвав контракт із вінгером, який у минулому сезоні зіграв за "гірників" 24 матчі, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
"Я страждав від расизму в Україні. Тепер при кожному святкуванні, коли забиваю гол, роблю жест боротьби з расизмом", - сказав Тайсон.
Тайсон грав в Україні з 2010 по 2021 рік. Також захищав кольори "Металіста".
- Нагадаємо, 15 квітня "Шахтар" вирішив достроково розірвати контракт з Тайсоном.
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