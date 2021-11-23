Екскапітан збірної України отримав керівну посаду в клубі УПЛ

Про це повідомляє офіційний сайт "Вереса".



В'ячеслав Шевчук замінив на посаді спортивного директора "Вереса" Ореста Баля, який тепер буде заступником генерального директора.



"Дуже радий приєднатися до команди народного клубу Верес. Я дуже мотивований в тому, аби розвивався цей клуб і рівненський футбол загалом. Головне моє завдання на посаді спортивного директора - комунікація між гравцями першої команди, тренером і президентом", - сказав Шевчук.

В'ячеслав Шевчук завершив професійну кар'єру футболіста у 2017-му році. З жовтня 2018-го року до квітня 2019-го тренував донецький "Олімпік". Зараз працює експертом на телебаченні.

На його рахунку 56 матчів за національну команду України. На Євро-2016 був капітаном збірної.



Рівненський "Верес" зараз займає сьому позицію у турнірній таблиці УПЛ.

28 травня стало відомо, що у столиці поліція зупинила В'ячеслава Шевчука з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb