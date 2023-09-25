Екскерівника військомату в Дніпрі підозрюють у збагаченні на понад 8,8 млн грн
У Дніпрі Нацполіція розпочала розслідування проти колишнього керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через незаконне збагачення
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Слідчі виявили майно, яке належить підозрюваному та його родині, а його вартість значно перевищує їх законні доходи.
НАЗК дійшло висновку, що за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України екскерівник Дніпропетровського військкомату набув активів на понад 8,8 млн грн.
Йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ч. 1 ст. 368-5 КК України) та йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- НАЗК виявило необґрунтовані активи на понад 4,4 млн грн у начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Львівської області.
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