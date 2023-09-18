Екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий назвав два ключових чинники, які наблизять перемогу України
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий переконаний, що лише потужна, а не дозована, військова допомога Україні дозволить ЗСУ повністю деокупувати всі українські території
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"НАТО в силах пришвидшити закінчення цієї війни перемогою України. Річ у тім, що в цій війні діють наші люди й натівське залізо. Це два чинники, без яких ні про яку перемогу України говорити не доводиться. Якщо люди - це наша проблема, то по зброї, на жаль, ми зараз повністю залежні від наших союзників. Саме їхня дозована допомога вже дуже сильно вплинула на перебіг бойових дій. На жаль, і далі впливає на просування ЗСУ. Тому, від того як швидко відбуватимуться постачання зброї до України буде дуже сильно впливати на подальший перебіг цієї війни й коли вона закінчиться", - пояснив Дикий.
Екскомандир роти батальйону "Айдар" вважає, що на Заході немає усвідомлення того, що росіяни просто так не покинуть територію України
"Річ у тому, що Захід давав нам зброю не для перемоги. Взагалі так не ставилась навіть мета. Більшість наших союзників і той єдиний, який дійсно має достатньо зброї, США ставили завдання спершу зупинити Путіна. Зараз наші військові зупинили Путіна, а що робити далі на Заході не знають. Далі вони почали давати дозовану військову допомогу в надії, що кожного разу це дасть змогу ЗСУ повністю вибити російські війська з України. Вони цілком не розуміють логіку і мотивацію росіян. Вони просто так не відступлять. Лише після потужної військової допомоги ми зможемо просуватись й вибити противника з нашої землі", - додав він.
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