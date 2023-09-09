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"Ми не можемо розповідати, як їм воювати": генсек НАТО заявив свої сім контрнаступальних тез по Україні

9 вересня, 2023 субота
15:37
Війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на виступі в Європарламенті відповів тим, хто критикує український контрнаступ і заявив свої сім контрнаступальних тез

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

Відправна точка

1. "Відправною точкою є те, що російська армія була другою за силою в світі. Зараз вона – друга за силою в Україні".

2. "Ми також маємо пам’ятати іншу відправну точку. Коли почалося повномасштабне вторгнення, більшість експертів казали, що Київ упаде за кілька днів, а вся Україна за кілька тижнів".

Відсіч росіянам 

3. "Україна довела, що вони не мали рації, витіснивши загарбників, звільнивши території на північ від Києва, на схід від Харкова, а потім на півдні в районі Херсона."

4. "Тепер вона просувається вперед, звільняючи більше територій. А ці ж експерти, які казали нам, що Україна впаде за кілька тижнів, тепер скаржаться на швидкість наступу."

5. "Реальність така, що українці насправді знову і знову перевершують очікування. І ми повинні пам’ятати, що наша відповідальність в тому, щоб допомагати їм."

Рішення за Україною

6. "Ми можемо давати їм поради, але саме українські командири та солдати на землі ухвалюють важкі рішення.

7. "Ви не можете сидіти тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО та ЄС та розповідати їм, як саме їм слід воювати. Це їхня мета. Вони ризикують своїм життям, а ми лише підтримуємо їх. І хвалимо за хоробрість."

  • Для успіху на Запорізькому напрямку та збільшення прориву оборони російських окупантів ЗСУ доведеться залучати додаткові сили, заявила Естонія.

Україна
Росія
політика
Європарламент
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
Контрнаступ ЗСУ
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