"Ми не можемо розповідати, як їм воювати": генсек НАТО заявив свої сім контрнаступальних тез по Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на виступі в Європарламенті відповів тим, хто критикує український контрнаступ і заявив свої сім контрнаступальних тез
Про це пише Центр стратегічних комунікацій.
Відправна точка
1. "Відправною точкою є те, що російська армія була другою за силою в світі. Зараз вона – друга за силою в Україні".
2. "Ми також маємо пам’ятати іншу відправну точку. Коли почалося повномасштабне вторгнення, більшість експертів казали, що Київ упаде за кілька днів, а вся Україна за кілька тижнів".
Відсіч росіянам
3. "Україна довела, що вони не мали рації, витіснивши загарбників, звільнивши території на північ від Києва, на схід від Харкова, а потім на півдні в районі Херсона."
4. "Тепер вона просувається вперед, звільняючи більше територій. А ці ж експерти, які казали нам, що Україна впаде за кілька тижнів, тепер скаржаться на швидкість наступу."
5. "Реальність така, що українці насправді знову і знову перевершують очікування. І ми повинні пам’ятати, що наша відповідальність в тому, щоб допомагати їм."
Рішення за Україною
6. "Ми можемо давати їм поради, але саме українські командири та солдати на землі ухвалюють важкі рішення.
7. "Ви не можете сидіти тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО та ЄС та розповідати їм, як саме їм слід воювати. Це їхня мета. Вони ризикують своїм життям, а ми лише підтримуємо їх. І хвалимо за хоробрість."
- Для успіху на Запорізькому напрямку та збільшення прориву оборони російських окупантів ЗСУ доведеться залучати додаткові сили, заявила Естонія.
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