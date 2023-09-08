Потрібні додаткові сили: у Генштабі Естонії висловились щодо контрнаступу ЗСУ
Для успіху на Запорізькому напрямку та збільшення прориву оборони російських окупантів ЗСУ доведеться залучати додаткові сили
Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, передає ERR.ee.
Він наголосив, що найважливіші події на передовій продовжують відбуватися в Запорізькій області.
"Українці продовжують наступ, вони, так би мовити, прорвали рубіж Суровікіна, це хороша новина. Погана новина, що прорвалася в основному піхота, і українці працюють над тим, щоб збільшити місце прориву і створити умови для продовження цього прориву", – сказав Ребо.
Він додав, що найзапекліші бої точаться в районі Вербового та Новопропоківки.
"Розвиток успіху українців залежить від того, наскільки швидко вони зможуть підтягнути додаткові резерви і сили", - сказав Ребо.
Глава Генштабу Естонії вважає, що атаки росіян у напрямку Лимана та Кремінної мають завдання відвернути сили ЗСУ від Запорізького напрямку, але успіху у вирішенні цього завдання в окупантів немає, й Україні вдається кілька місяців припиняти там усі спроби проривів.
За словами Ребо, те, що відбувається в Бахмуті - важливо з моральної точки зору.
"Вони тримають населені пункти на південь від Бахмуту в так званих напівоблогових кільцях, що, ймовірно, дає їм значну тактичну перевагу в завданні втрат противнику, чинить тиск на РФ і створює необхідність підтягування туди додаткових резервів росіянами, а отже, в цілому підтримує діяльність українців на Запоріжжі та наступ", - зазначив він.
- У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного.
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