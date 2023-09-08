Потрібні додаткові сили: у Генштабі Естонії висловились щодо контрнаступу ЗСУ

Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, передає ERR.ee.

Він наголосив, що найважливіші події на передовій продовжують відбуватися в Запорізькій області.

"Українці продовжують наступ, вони, так би мовити, прорвали рубіж Суровікіна, це хороша новина. Погана новина, що прорвалася в основному піхота, і українці працюють над тим, щоб збільшити місце прориву і створити умови для продовження цього прориву", – сказав Ребо.

Він додав, що найзапекліші бої точаться в районі Вербового та Новопропоківки.

"Розвиток успіху українців залежить від того, наскільки швидко вони зможуть підтягнути додаткові резерви і сили", - сказав Ребо.

Глава Генштабу Естонії вважає, що атаки росіян у напрямку Лимана та Кремінної мають завдання відвернути сили ЗСУ від Запорізького напрямку, але успіху у вирішенні цього завдання в окупантів немає, й Україні вдається кілька місяців припиняти там усі спроби проривів.

За словами Ребо, те, що відбувається в Бахмуті - важливо з моральної точки зору.

"Вони тримають населені пункти на південь від Бахмуту в так званих напівоблогових кільцях, що, ймовірно, дає їм значну тактичну перевагу в завданні втрат противнику, чинить тиск на РФ і створює необхідність підтягування туди додаткових резервів росіянами, а отже, в цілому підтримує діяльність українців на Запоріжжі та наступ", - зазначив він.