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Сили оборони мають успіх в районі південніше Роботиного, - Генштаб

8 вересня, 2023 п'ятниця
19:41
Війна з Росією ЗСУ війна

У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що українські захисники мають успіх в районі південніше Роботиного

Про це йдеться у зведенні Генштабу за вечір 8 вересня.

Контрнаступ ЗСУ та удари по російських терористах

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Росія завдала 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни завдали авіаційного удару в районі Бологівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Гасичівка, Блешня Чернігівської області, Винторівка, Середина-Буда, Старі Вирки, Веселівка, Грабовське Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку агресор завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Красне Перше, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Кучерівка, Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Спірне, Роздолівка, Ямполівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку РФ завдала авіаційного поблизу біля Білої Гори Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут протягом минулої доби наші оборонці відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку терористи завдали авіаційних ударів неподалік Урожайного, Старомайорського та Новодарівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Росія завдала авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Гуляйполе, Левадне, Мала Токмачка, П’ятихатки, Роботине, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Козацького, Одрадокам'янки, Бургунки, Томиної Балки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.
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