Сили оборони мають успіх в районі південніше Роботиного, - Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генштабу за вечір 8 вересня.

Контрнаступ ЗСУ та удари по російських терористах

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Росія завдала 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.