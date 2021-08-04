Екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру у розстрілах на Майдані та організації теракту
Екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва, задля перешкоджання руху мітингувальників до Верховної Ради України для підтримки голосування за повернення до Конституції України 2004 року, а також для залякування населення, організував вчинення підпорядкованими співробітниками теракту.
Він забезпечив застосування підгелими спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
Такі дії призвели до тяжких наслідків, у тому числі трьох вбивств, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 129.
Підозрюваному інкриміновано
- організацію перевищення влади та службових повноважень
- організацію терористичного акту
- незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,
- умисні вбивства
- закінчені замахи на вбивство
- заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень
Вирішується питання щодо арешту.
- Окружний адміністративний суд Києва поновив на службі ексбійця "Беркуту" Олександра Маринченка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.7Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе