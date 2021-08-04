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Головна Кримінал Екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру у розстрілах на Майдані та організації теракту

Екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру у розстрілах на Майдані та організації теракту

4 серпня, 2021 середа
12:29
Кримінал Розстріл Майдану

Екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року під час Революції Гідності

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва, задля перешкоджання руху мітингувальників до Верховної Ради України для підтримки голосування за повернення до Конституції України 2004 року, а також для залякування населення, організував вчинення підпорядкованими співробітниками теракту.

Він забезпечив застосування підгелими спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії призвели до тяжких наслідків, у тому числі трьох вбивств, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 11 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 129.

Підозрюваному інкриміновано

  • організацію перевищення влади та службових повноважень
  • організацію терористичного акту
  • незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій,
  • умисні вбивства
  • закінчені замахи на вбивство
  • заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень

Вирішується питання щодо арешту.

беркут
повідомлення про підозру
Справи Майдану
Офіс генерального прокурора
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