Розстріл Майдану: ОАСК поновив на посаді ексберкутівця, якого передавали окупантам в рамках обміну
Окружний адміністративний суд Києва поновив на службі ексбійця "Беркуту" Олександра Маринченка
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.
Маринченко у 2015 році був заарештований за підозрою в причетності до розстрілу 48 учасників Революції Гідності.
У грудні 2019 року Маринченко, а також ще 4 ексберкутівців були звільнені для участі обміну полоненими між Україною і РФ.
"З 29.12.2019 по 08.02.2020 Маринченко перебував на тимчасово неконтрольованій території України - "ЛНР" під контролем місцевої адміністрації. Документи у позивача були вилучені, фактично він перебував на карантині в умовах обмеженого пересування. На початку лютого 2020 року Маринченку повернуто документи, організовано його повернення на підконтрольну Україні територію", - сказано в матеріалах суду.
Повернувшись до Києва, він звернувся з проханням відновити його на посаді. У поліції повідомили, що через неявку на службу його було звільнено.
Суд вирішив, що Маринченко був звільнений незаконно і постановс відновити його на службі. Йому також мають виплатити близько 20 тис. грн
- Нагадаємо, 28 грудня 2019 року Київський апеляційний суд задовольнив скарги колишніх беркутівців, обвинувачених у справі про розстріли на Інститутській в лютому 2014 року та звільнив їх з-під варти під особисте зобов'язання.
- 29 грудня стало відомо, що звільнені 28 грудня п'ятеро ексберкутівців перебувають на КПВВ "Майорське" й беруть участь у великому обміні полоненими між Україною та Росією.
- 8 лютого 2020 року Олександр Маринченко та Сергій Тамтура - двоє з п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких раніше передали на окуповані території у межах обміну утримумуваними, - повернулися до Києва.
- 26 листопада 2020 року стало відомо, що ексберкутівець Олександр Маринченко, обвинувачений у розстрілах учасників Революції Гідності, просить Окружний адміністративний суд поновити його у поліції
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