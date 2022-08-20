Про це Загороднюк заявив у інтерв'ю радіо НВ.

"Якщо все буде так, як зараз, вони зможуть підтримувати ту ж інтенсивність і кількість роками, бо в них людей багато. Це буде низькоякісний персонал, тобто особовий склад буде погано підготовлений, не мотивований, погано буде керуватися. Їх кількість вони можуть потенційно не збільшувати, а підтримувати її ще роками", - сказав Загороднюк.

Він додав, що схожа ситуація з озброєнням і військовою технікою.

"Вже не буде високотехнологічної зброї, але старої зброї, яка може виконувати якісь задачі, у них буде багато. На складах у них збереглася величезна кількість запасів старої техніки. Ця стара техніка в небоєздатному вигляді. Вони не зможуть її збільшити вдвічі. Але вони постійно проводять роботи з її відновлення і будуть ставити на чергування, далі переправляти до нас", - розповів Загороднюк.

Він наголосив, що аби не допустити такого сценарію, Україні необхідно внести перелом у війну.

"Якщо ми не переламаємо ситуацію завдяки технологічній перевазі, яку нам нададуть наші партнери, то, на жаль, ще можемо бачити цю війну якийсь достатньо довгий час. Це може тривати якісь роки, а далі може перейти в менш інтенсивний конфлікт, який так само може тривати дуже довго", - спрогнозував Загороднюк.

Він підкреслив, що Україну така ситуація не влаштовує.

"Нам така ситуація не підходить, нам це не цікаво. Нам довга війна на роки абсолютно ніяк не додає нічого. Тому для нас зараз критично все ж домовитись із нашими партнерами про надання кількості зброї, достатньої для контрнаступальних дій. Це абсолютно можливо", - переконаний Загороднюк.

21 липня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться перемогти у війні на виснаження.

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