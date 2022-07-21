Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні, – очільник ЦРУ

Про це пише Sky News.

Директор ЦРУ Вільям Бернс передбачив, що кремль продовжить війну на виснаження, думаючи, що Захід перестане підтримувати Україну. Але він сказав, що Путін прорахувався зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ, і знову буде доведено, що він помилився.

За оцінками Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, втрати росіян досягли близько 15 000 убитих і приблизно 45 000 поранених.За словами Вільяма Бернса, українські втрати також великі - "ймовірно, трохи менше", ніж російські цифри.

Бернса також запитали, чи вважає він Путіна нестабільним і нездоровим.

"Наскільки ми можемо судити, він, ймовірно, занадто здоровий", - сказав містер Бернс, перш ніж пожартувати, що це "неофіційне судження розвідки".

Глава ЦРУ, також колишній посол США в Москві, спостерігав і мав справу з Путіним більше двох десятиліть.

26 червня ЗМІ повідомляли, що шпигуни ЦРУ передають таємні дані українській владі.

9 липня президент США Джо Байден заявив, що робота ЦРУ дозволило розкрити агресивні плани Володимира Путіна щодо України та попередити світ про те, що він готується напасти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb