Шпигуни ЦРУ передають таємні дані українській владі, - The New York Times

Про це повідомляє New York Times.

За інформацією джерела, по всій Україні працює підпільна мережа спецпризначенців із різних країн НАТО. Зокрема, у Києві є низка агентів ЦРУ, які передають таємні дані американської розвідки.

Агенти ЦРУ працюють напряму з українським військово-політичним керівництвом. Влада США знає про це, також це відомо російським спецслужбам.

За словами американських посадовців, ця мережа спецагентів займається координацією маршрутів перевезення збройної допомоги США від кордонів України до передових підрозділів, а також тренуванням й інструктажем для українських військовослужбовців.

5 травня повідомлялося, що Сполучені Штати надали Україні розвідувальні дані, які допомогли ліквідувати багатьох російських генералів.

6 травня газета New York Times написала, що потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані.

Президент США Джо Байден назвав контрпродуктивними оприлюднену в ЗМІ інформацію про розвідувальні дані, які Вашингтон надає Україні.

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