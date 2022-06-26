Шпигуни ЦРУ передають таємні дані українській владі, - The New York Times
У Києві спецагенти ЦРУ передають українському керівництву "чутливу інформацію" західних шпигунів
Про це повідомляє New York Times.
За інформацією джерела, по всій Україні працює підпільна мережа спецпризначенців із різних країн НАТО. Зокрема, у Києві є низка агентів ЦРУ, які передають таємні дані американської розвідки.
Агенти ЦРУ працюють напряму з українським військово-політичним керівництвом. Влада США знає про це, також це відомо російським спецслужбам.
За словами американських посадовців, ця мережа спецагентів займається координацією маршрутів перевезення збройної допомоги США від кордонів України до передових підрозділів, а також тренуванням й інструктажем для українських військовослужбовців.
- 5 травня повідомлялося, що Сполучені Штати надали Україні розвідувальні дані, які допомогли ліквідувати багатьох російських генералів.
- 6 травня газета New York Times написала, що потопити крейсер "Москва" українським військовим допомогли американські розвіддані.
- Президент США Джо Байден назвав контрпродуктивними оприлюднену в ЗМІ інформацію про розвідувальні дані, які Вашингтон надає Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе