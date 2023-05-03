Ексміністр освіти Шкарлет повідомив про нове місце роботи
Колишній міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет став першим проректором Національного університету "Чернігівська політехніка"
Про це Шкарлет повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Відучора повернувся до рідної Чернігівської політехніки на посаду першого проректора. Дякую кожному за привітання та підтримку. Попереду багато роботи і завдань, але я точно впевнений, що разом із колективом і студентством ми з усім впораємося!", — написав Сергій Шкарлет.
За словами ексміністра освіти, серед пріоритетів на цій посаді - продовження відновлення університету, підготовка та проведення вступної кампанії, а також розвиток міжнародно співпраці.
- 20 березня комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку Сергія Шкарлета з посади очільника Міносвіти.
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