Ексміністр освіти Шкарлет повідомив про нове місце роботи

Про це Шкарлет повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Відучора повернувся до рідної Чернігівської політехніки на посаду першого проректора. Дякую кожному за привітання та підтримку. Попереду багато роботи і завдань, але я точно впевнений, що разом із колективом і студентством ми з усім впораємося!", — написав Сергій Шкарлет.

За словами ексміністра освіти, серед пріоритетів на цій посаді - продовження відновлення університету, підготовка та проведення вступної кампанії, а також розвиток міжнародно співпраці.