Ексначальника охорони Януковича підозрюють у дезертирстві

Про це повідомляють у ДБР.



Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України.



На початку 2014 року генерал-майор був у відрядженні в Криму та керував там охороною експрезидента Віктора Януковича. Після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, але й залишив Україну. Діяв він за попередньою змовою з іншими військовиками Управління державної охорони України.



Крім цього, ексначальник охорони допоміг Януковичу незаконно перетнути кордон України й переховуватися від органів досудового розслідування й суду.

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