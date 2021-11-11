Ексначальника охорони Януковича підозрюють у дезертирстві
ДБР повідомило про підозру в дезертирстві колишньому начальнику охорони експрезидента Віктора Януковича
Про це повідомляють у ДБР.
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в дезертирстві колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки президента України.
На початку 2014 року генерал-майор був у відрядженні в Криму та керував там охороною експрезидента Віктора Януковича. Після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, але й залишив Україну. Діяв він за попередньою змовою з іншими військовиками Управління державної охорони України.
Крім цього, ексначальник охорони допоміг Януковичу незаконно перетнути кордон України й переховуватися від органів досудового розслідування й суду.
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