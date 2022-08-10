Про це інформує Служба безпеки України.

"Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від "Партії регіонів", якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нині зловмисника підозрюють ще й в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян, колабораційній діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Загалом за п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

"В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про "звільнення", - інформують в СБУ.

Правоохоронці провели необхідні експертизи та слідства, які підтверджують, що у виступах підозрюваного є факти підривної діяльності проти України.

Екснардепа оголосили у міжнародний розшук. Тепер зловмисник не зможе виїхати до цивілізованих країн.

СБУ та прокуратурі не вказують прізвище зловмисника, але ми раніше повідомляли, що правоохоронці оголосили про підозру в колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову.

Раніше на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді екснардепу та депутатці з ОПЗЖ.

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