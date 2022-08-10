English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал Екснардепа-регіонала Маркова оголосили в міжнародний розшук

Екснардепа-регіонала Маркова оголосили в міжнародний розшук

10 серпня, 2022 середа
16:54
Кримінал

Колишньому нардепу від "Партії регіонів" повідомили про підозру ще щонайменше за 4 статтями та оголосили в міжнародний розшук

Про це інформує Служба безпеки України.

"Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від "Партії регіонів", якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нині зловмисника підозрюють ще й в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності громадян, колабораційній діяльності, пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Загалом за п'ятьма статтями Кримінального кодексу.

"В основу нової підозри лягли його останні дії та заклики щодо війни. Він, як так званий експерт, в ефірі прокремлівських ЗМІ публічно закликав до зміни меж території України, заперечував агресію РФ і транслював тези про "звільнення", - інформують в СБУ.

Правоохоронці провели необхідні експертизи та слідства, які підтверджують, що у виступах підозрюваного є факти підривної діяльності проти України.

Екснардепа оголосили у міжнародний розшук. Тепер зловмисник не зможе виїхати до цивілізованих країн.

СБУ та прокуратурі не вказують прізвище зловмисника, але ми раніше повідомляли, що правоохоронці оголосили про підозру в колабораційній діяльності колишньому народному депутату України Ігорю Маркову.

  • Раніше на Херсонщині повідомили про підозру у держзраді екснардепу та депутатці з ОПЗЖ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Росія
Партія регіонів
війна з Росією
окупанти
Читайте також:
9 серпня, 2022 вiвторок
У США пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає HIMARS
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
9 серпня, 2022 вiвторок
Україною та Тайванем конфлікт не закінчиться
окупант ЗАЕС
10 серпня, 2022 середа
Стали відомі області, з яких евакуюють жителів у випадку ймовірної аварії на ЗАЕС
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.8
    Купівля 38.8
    Продаж 39.75
  • EUR
    Купівля 39.23
    Продаж 40.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
10 серпня
17:43
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників
У Сєверодонецьку окупанти пропонують відновити знищене ними ж житло за рахунок власників, - ОВА
17:38
Віталій Портников
У журналіста Віталія Портникова вдома у Львові виявили "прослушку", - Княжицький
17:33
Ексклюзив
Противник вже проґавив можливість наступати на Миколаїв, - військовий експерт Defense Express Рябих
17:26
шенгенська віза шенген
В ЄС почали обговорення заборони видачі віз росіянам. Рішення очікують в кінці серпня
17:19
Ексклюзив
Фото з "Азовсталі"
Асоціація родин захисників Азовсталі готує план для звільнення полонених, - прессекретарка
17:15
Маріупольці знаходять ворожі міни на дитячих майданчиках, - міськрада
Маріупольці знаходять ворожі міни на дитячих майданчиках, - міськрада
17:11
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
"Жодних прильотів не було, видихаємо та йдемо на пляж": у Росії заперечують вибухи на аеродромі в Криму
17:01
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина надасть Україні ще 4 зенітні самохідні установки Gepard
16:26
Асоціація родин захисників Азовсталі
Instagram оперативно розблокував сторінку Асоціації захисників Азовсталі
16:26
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам
16:23
окупанти Мелітополь
"Від Росії нема куди тікати": мелітопольським підприємцям наказали поширювати інформацію про те, що "Україну вже поділили"
16:23
книги
"Ще один день: щоденники війни": Читомо збирає історії українців для онлайн-виставки
16:17
Ексклюзив
солдати РФ
РФ збирає зброд у ПВК "Вагнер" та кидає у напрямок Бахмута, - патрульний поліціянт Тєрєхов
15:59
Вибухи в Криму
Удар по Криму може стати для України переломним моментом війни, - The Telegraph
15:49
Судно з українським зерном
Крадене українське зерно перевозять 87 суден, - посол у Лівані
15:47
Український оскарівський комітет
Оголошено новий склад Українського оскарівського комітету. Прізвища
15:29
Сухогруз RAZONI з українським збіжжям у Лівані
Судно Razoni з українським зерном, від якого відмовився покупець у Лівані, прибуло в Туреччину
15:20
Ліз Трасс
Британія викликала посла Китаю через дії щодо Тайваню
15:19
Літак російської авіакомпанії "Волга-Днепр"
Найбільша вантажна авіакомпанія Росії "Волга-Днепр" через санкції скорочує понад 200 пілотів
15:16
Марія Музичук
Зеленський привітав жіночу збірну України, яка вдруге в історії здобула золото шахової олімпіади
15:15
Британія Україна
Британці не можуть підтримувати українських біженців через зростання вартості життя, - британський офіс статистики
15:13
Трьох терористів "ДНР" засудили на 15 років позбавлення волі
Воювали на боці РФ. Трьох терористів "ДНР" засудили на 15 років позбавлення волі
15:10
Ексклюзив
евакуація
Близько 10 людей загинуло в чергах на евакуацію в Запорізькій області, - мер Мелітополя Федоров
15:04
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Влучання акуратне, але дієве. ЗСУ зробили непридатним міст в районі Каховської ГЕС
14:57
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Атака на авіабазу в окупованому Криму є справою рук України, - The Washington Post
14:50
вугілля
В ЄС і Британії набуло чинності ембарго на вугілля з РФ
14:44
Ґітанас Науседа
Президент Литви Науседа позбавив державних нагород пару литовських фігуристів за участь у шоу дружини Пєскова
14:30
Армія, Велика Британія
Данія приєднається до навчання українських військових у Британії
14:26
Ексклюзив
окупанти
Війна для росіян - це захоплення земель для виправдання своєї манії величі, - грузинський полковник Цинцадзе
14:21
нафтопровід
Угорська та словацька компанії заплатили за транзит російської нафти через Україну і чекають на відновлення постачання
14:20
авто
На Донеччині починає діяти особливий режим руху транспорту. Деталі
14:15
G7 Країни Великої сімки
G7 вимагає від РФ негайного повернути Україні контроль над ЗАЕС
14:13
Ексклюзив
Путін
Своїми руками Путін наближає звільнення Криму, - колишній постпред України в ООН Єльченко
14:02
Ліки
До АРМА передали російську частку провідного постачальника ліків до медзакладів України
14:01
гроза
Дощі та спека під 40: синоптик Наталка Діденко спрогнозувала строкату погоду на 11 серпня
13:49
В Кирилівці на Запоріжжі партизани пошкодили штаб із технікою окупантів, - мер Мелітополя
13:48
знеструмлено
В Курській області РФ впродовж тижня підірвали вже другу опору ліній електропередачі
13:44
Ексклюзив
окупанти
Захоплення Бахмута - чергова політична мета Путіна, щоб виправдати війну, - військовий експерт Притула
13:44
Новини компаній
на фото: відділення Нової пошти
Нова пошта шукає підрядників для ремонту відділень по всій країні
13:43
Ексклюзив
Тарас Загородній
Росіяни програють - не можуть захистити територію, яку вважають своєю, - політтехнолог Загородній про атаки ЗСУ на Півдні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV