Екснардепу та голові Рахункової палати Пацкану повідомили про підозру в незаконному одержанні 117,65 тис. грн за житло

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсацію вартості оренди житла або винайм готельного номера", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що на момент подання цієї заяви нардеп уже мав квартиру в новобудові на Печерську у столиці, придатну для проживання. Утім нардеп продовжував впродовж шести з половиною місяців незаконно одержувати 117,65 тис. гривень із бюджету Верховної ради України.

У НАБУ додають, що загалом викрили вісьмох нардепів за незаконне одержання понад 4,4 млн грн компенсації за житло. У семи справах розслідування закінчили й скерували до Вищого антикорупційного суду, який ухвалив рішення стосовно шести нардепів.

"Наразі один обвинувальний вирок - стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара - набув законної сили, його засудили до 3 років позбавлення волі. Ще два екснардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду з обвинуваченням й отримали три роки позбавлення волі із відповідним іспитовим строком, також він добровільно відшкодували 580 тис. грн і 929 тис. грн відповідно. Загалом нардепи після викриття детективами НАБУ повернули до бюджету понад 4,22 млн грн", - йдеться у відомстві.

Центр протидії корупції повідомляє, що йдеться про голову Рахункової палати та народного депутата 8 скликання Валерія Пацкана.

"Повідомили про підозру керівнику Рахункової палати та народному депутату минулого скликання Валерію Пацкану. Мова йде про події 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року він подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. грн", - написали у пресслужбі.

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