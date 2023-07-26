Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру в держзраді

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду.

"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

ДБР пише, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Колишньому народному депутату повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), що передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном, тож повідомлення про підозру здійснили шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

Довідково. Вадим Рабінович - проросійський політик, співголова забороненої в Україні партії ОПЗЖ. У 2014 році висував свою кандидатуру на президентських виборах, президент холдингу RC-Group і медійної Media International Group.