Екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу повідомили про підозру в держзраді
ДБР повідомило про підозру у держзраді екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу - йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропаганду.
"Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.
ДБР пише, що його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала Росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Колишньому народному депутату повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), що передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном, тож повідомлення про підозру здійснили шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.
Довідково. Вадим Рабінович - проросійський політик, співголова забороненої в Україні партії ОПЗЖ. У 2014 році висував свою кандидатуру на президентських виборах, президент холдингу RC-Group і медійної Media International Group.
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