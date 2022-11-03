Про це інформує народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк.

"Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З." - написав Железняк.

Підтримали це рішення 292 та 304 депутатів відповідно.

Відомо, що 18 липня цього року указом президента №502/2022 Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського позбавлено українського громадянства.

Нардеп повідомляє, що у Верховній раді України залишилося 417 народних обранців.

1 березня 2021 року нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив карту російських пропагандистів, де зображено Україну без окупованого Росією Криму. За класичним каноном російської пропаганди карта ділить Україну "на три сорти": україномовний захід, суржикомовний центр та російськомовні південь та схід. Того ж дня Служба безпеки відреагувала на цей допис.

Нагадаємо, ще у середині жовтня цього року народний депутат Ярослав Юрчишин звернувся до керівництва парламенту з проханням позбавити мандатів цих двох нардепів.

28 жовтня у Раді запропонували позбавити мандатів двох народних депутатів у зв’язку з припиненням громадянства України.

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