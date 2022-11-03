Парламент проголосував за дострокове припинення повноважень нардепів Рабіновича та Васильковського
3 листопада Верховна Рада України достроково припинила повноваження нардепів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського, яких раніше позбавили українського громадянства
Про це інформує народний депутат України IX скликання Ярослав Железняк.
"Сьогодні парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З." - написав Железняк.
Підтримали це рішення 292 та 304 депутатів відповідно.
Відомо, що 18 липня цього року указом президента №502/2022 Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського позбавлено українського громадянства.
Нардеп повідомляє, що у Верховній раді України залишилося 417 народних обранців.
- 1 березня 2021 року нардеп ОПЗЖ Вадим Рабинович оприлюднив карту російських пропагандистів, де зображено Україну без окупованого Росією Криму. За класичним каноном російської пропаганди карта ділить Україну "на три сорти": україномовний захід, суржикомовний центр та російськомовні південь та схід. Того ж дня Служба безпеки відреагувала на цей допис.
- Нагадаємо, ще у середині жовтня цього року народний депутат Ярослав Юрчишин звернувся до керівництва парламенту з проханням позбавити мандатів цих двох нардепів.
- 28 жовтня у Раді запропонували позбавити мандатів двох народних депутатів у зв’язку з припиненням громадянства України.
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