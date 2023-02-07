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Ексочільнику СБУ оголосили підозру в держзраді та воєнних злочинах

7 лютого, 2023 вiвторок
19:20
війна з Росією Ексочільнику СБУ оголосили підозру в держзраді та воєнних злочинах

СБУ повідомила про підозру ексочільнику Служби безпеки, який очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини

Про це повідомили в telegram Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисником є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, який з 2014 року переховувався в РФ за державну зраду.

Стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної РФ "государственной службы безопасности в Херсонской области".

 

Додається, що на цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

"У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників "підзвітний" кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах. Під час окупації Херсона "посадовець" дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі рашисти облаштували катівню", - йдеться у дописі..

СБУ повідомляє, що там з людей "вибивали" зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати "амністію".

Додається, що таким чином керівник місцевої "філії" ФСБ та його спільники "заробляли" на масових репресіях, а також робили "показники" перед російськими "кураторами".


 
Відомо, що до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Зазначається також, що після звільнення Херсона "посадовець" разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег р. Дніпро і наразі там переховується від правосуддя.
 
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
▪️ ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Кримінал
СБУ
російська армія
Херсонщина
окупанти
колаборанти
Військові новини
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