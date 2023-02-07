СБУ знешкодила злочинні угруповання, які тероризували жителів Одеси, Харкова та Сумщини

Про це стало відомо з telegram-каналу Служби безпеки України.

Зазначається, що у разі відмови – застосовували психологічний тиск, вчиняли насильство та погрожували вбивством, у тому числі родичам потерпілих.

"У ході слідчо-оперативних дій в Одесі знешкоджено угруповання, яке діяло від імені підсанкційного "злодія в законі" на прізвисько "Авто Копала", - йдеться у дописі.

Зазначається також, що керівництво бандою здійснювалося через "смотрящего" за міським слідчим ізолятором. Перебуваючи у СІЗО кримінальник координував дії своїх поплічників на "волі".

"Співробітники СБУ затримали активних учасників банди на спробі "вибити" гроші з місцевого підприємця. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у дописі.

У Харкові СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, яке "вимагало гроші з громадян під надуманими приводами". Для цього створювали штучні конфліктні ситуації, а потім за гроші "пропонували" їх вирішити.

Співробітники Служби безпеки затримали всіх чотирьох учасників банди на спробі чергового "вибивання" неіснуючого боргу.

Відомо, що за матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою).

На Сумщині СБУ заблоковала діяльність угруповання, яке вимагало гроші з людей для наповнення "злодійської каси". Серед потерпілих від дій фігурантів, зокрема, - внутрішньо переміщені особи.

"У результаті спецоперації СБУ затримано всіх учасників банди та їхнього організатора, який намагався втекти за кордон. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України", - зазначається у дописі.