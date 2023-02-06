Україна націоналізувала агрохолдинг і заводи російських олігархів на понад 2 млрд грн

Про це повідомили в telegram Служби безпеки України.

Зазначається, що рішення суду стосується Демурінського гірничо-збагачувального комбінату, оптового виробника труб ТОВ "ВСМПО Титан", компанії з торгівлі металами ТОВ "Тай-Мінералс" та агрохолдингу "Інвест Агро".

Стало відомо, що вартість переданого Україні майна становить щонайменше 2 млрд грн.

"Встановлено, що Чемезов та Шелков, які входять до найближчого оточення військово-політичного керівництва РФ, керували українськими підприємствами через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", - йдеться у дописі.

Зазначається також, що ця компанія входить до структури воєнно-промислового комплексу РФ та бере участь у процесах виробництва озброєнь для окупаційних угруповань.

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Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Шелков і Чемезов хотіли приховати своє відношення до українських активів. Для цього намагалися передати формальне управління компаніями підконтрольним комерційним структурам у Дніпропетровській та Сумській областях.

"Співробітники Служби безпеки викрили оборудки, своєчасно їх заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", - зазначається у дописі.