Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про призначення Малюка головою СБУ
Президент України Володимир Зеленський 6 лютого вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Василя Малюка головою СБУ
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.
Нині проєкт постанови направлено на розгляд профільного комітету.
Варто зазначити, що Василя Малюка призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України у липні 2022 року.
Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Має вищу юридичну освіту, яку здобув у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.
З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
З січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2020 року призначений першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Указом Президента України №174/2022 від 25 березня 2022 року присвоєно військове звання - бригадний генерал.
- Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія зазначав, що цього тижня Рада визначиться з керівниками МВС і СБУ. Міністром внутрішніх справ, за його словами, стане Ігор Клименко, а СБУ очолить Василь Малюк.
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