Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Нині проєкт постанови направлено на розгляд профільного комітету.

Варто зазначити, що Василя Малюка призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України у липні 2022 року.

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Має вищу юридичну освіту, яку здобув у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

З січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2020 року призначений першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Указом Президента України №174/2022 від 25 березня 2022 року присвоєно військове звання - бригадний генерал.