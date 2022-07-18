Обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк
Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України призначено першого заступника голови СБУ Василя Малюка
Про це йдеться в Указі президента
"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", – зазначено в Указі №504/2022, датованому 18 липня.
Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Має вищу юридичну освіту, яку здобув у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.
З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
З січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2020 року призначений першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Указом Президента України №174/2022 від 25 березня 2022 року присвоєно військове звання - бригадний генерал.
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