Обов'язки голови СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк

Про це йдеться в Указі президента

"Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби безпеки України", – зазначено в Указі №504/2022, датованому 18 липня.

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. Має вищу юридичну освіту, яку здобув у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. За час служби у регіональних управліннях СБУ обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

З січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2020 року призначений першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Указом Президента України №174/2022 від 25 березня 2022 року присвоєно військове звання - бригадний генерал.

17 липня Зеленський відсторонив від посад Венедіктову та Баканова

Пізніше стало відомо, що обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко.

В Офісі президента України наголосили, що очільник СБУ Іван Баканов та генеральна прокурорка Ірина Венедіктова були усунені від виконання обов'язків, а не звільнені

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