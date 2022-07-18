Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами заступника голови Офісу президента Андрій Смирнов про звільнення Івана Баканова та Ірини Венедіктової поки що не йдеться,

"Нині про звільнення цих двох посадових осіб поки що не йдеться. Йдеться про те, що генпрокурора відсторонено від посади, а главу СБУ - тимчасово усунено від покладених на нього обов'язків", - сказав Смирнов.

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Він додав, що це зроблено, аби унеможливити потенційний вплив цих двох посадових осіб на кримінальні провадження, які розслідують щодо представників СБУ, котрих підозрюють у співпраці з країною агресором.

За словами Смирнова, за результатами перевірок рішення про звільнення може бути не ухвалено.

17 липня Зеленський відсторонив від посад Венедіктову та Баканова

Пізніше стало відомо, що обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко.

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