Двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ
Правоохоронці викрили директорів двох підприємств, які розкрадали бюджет на харчуванні українських військових на понад 119,5 млн гривень
Про це інформує пресслужба СБУ.
Слідство встановило, що посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць базування військових.
Гроші з держбюджету перевели на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази й технологічного обладнання для надання відповідних послуг. Замість постачання до ЗСУ продукції учасники виводили кошти у тінь через афілійовані компанії.
"На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - пише Служба безпеки України.
Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міністерства оборони.
Також на Київщині правоохоронці викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування військових. Учасниками злочину стали ще четверо підлеглих і комерсантів, які вносили неправдиві дані до звітів.
Нині фігурантам готують оголосити про підозру за привласнення, розтрата майна й заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і надання неправомірної вигоди службовій особі.
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