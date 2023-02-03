Двох підприємців підозрюють у розкраданні 120 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ

Про це інформує пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що посадовці одного з департаментів Міноборони уклали угоди з керівниками двох комерційних структур на постачання оптових партій продовольства до місць базування військових.

Гроші з держбюджету перевели на рахунки підприємств, які навіть не мали виробничої бази й технологічного обладнання для надання відповідних послуг. Замість постачання до ЗСУ продукції учасники виводили кошти у тінь через афілійовані компанії.

"На підставі зібраних доказів двом керівникам підприємств, задіяних у схемі, вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - пише Служба безпеки України.

Триває розслідування для встановлення причетності посадовців Міністерства оборони.

Також на Київщині правоохоронці викрили командира однієї з військових частин на розкраданні майже 2,4 млн грн, виділених на харчування військових. Учасниками злочину стали ще четверо підлеглих і комерсантів, які вносили неправдиві дані до звітів.

Нині фігурантам готують оголосити про підозру за привласнення, розтрата майна й заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і надання неправомірної вигоди службовій особі.