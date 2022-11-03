Експерти ISW підрахували, скільки Росія витрачає на виплати мобілізованим

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Фінансові експерти повідомили, що Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який "виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за багато років" через прогнозоване зменшення надходжень від енергоносіїв, санкції та вартість російської мобілізації.

Виплати мобілізованим, включаючи соціальні виплати, можуть коштувати Кремлю від 900 мільярдів рублів до трьох трильйонів рублів (приблизно 14,6-32,4 мільярда доларів) протягом наступних шести місяців.

У цифру не враховуються виплати іншим категоріям військовослужбовців збройних сил РФ, таким як БАРС (Бойовий армійський резерв), добровольчі батальйони, а також довгострокові зобов’язання щодо ветеранських виплат військовослужбовцям за контрактом, волонтерам, невійськовим спеціалістам, які переїхали на окупованих територіях, а також бойовиків.

Раніше ISW підрахувала, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців обходиться Росії щонайменше в 1,2 мільйона доларів на місяць без урахування призових бонусів і спеціальних виплат за військові досягнення.

Також у звіті за 2 листопада аналітики ISW зазначили, що Путін говорить про конкурентну військову промисловість, а купує озброєння в Ірану та КНДР. А це означає, що заклики Путіна до створення конкурентоспроможної військової промисловості відірвані від реалій.

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