Експерти показали зображення, як виглядав єгиптянин майже 35 тис. років тому

Про це пише CNN.

Моасір Еліас Сантос, археолог, та Сісеро Мораес, 3D-дизайнер, використали скелетні рештки людини, знайдені на археологічних розкопках в Єгипті, для відтворення цифрового зображення єгиптянина.

Портрет представляє детальне зображення обличчя черепа Назлет Хатер 2, 35-тисячолітньої скам'янілості, яку було знайдено у 1980 році в долині Нілу в Єгипті.

Пізніше антропологічний аналіз визначив, що скелетні рештки належать чоловікові африканського походження, якому на момент смерті було від 17 до 29 років. Аналіз показав, що його зріст становив приблизно п'ять футів і три дюйми (160.02 см - ред.)

Команда використовувала процес апроксимації обличчя, який допомагає археологам відтворити риси обличчя померлої людини за останками скелета.