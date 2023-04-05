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Вчені зафіксували сигнал з космосу, який постійно повторюється

5 квітня, 2023 середа
11:02
Наука на фото: галактика

Астрономам вдалося вловити незвичний радіосигнал, який може свідчити про наявність на іншій планеті магнітного поля, яке необхідне для існування життя

Про це повідомляє Science Alert.

Зазначається, що зафіксувавши незвичний радіосигнал, вченим у Нью-Мексико  в США вдалося простежити та встановити його джерело. Виявилося, що повторюваний сигнал надходить від скелястої екзопланети розміром із Землю, яка, імовірно, має один із вирішальних факторів, що робить космічний об'єкт придатним для життя - магнітне поле.

Планета має назву YZ Ceti b і обертається навколо маленького червоного карлика, розташованого приблизно за 12 світлових років від Землі. 

"Це дослідження не тільки показує, що ця конкретна кам'яниста екзопланета, ймовірно, має магнітне поле, але й пропонує перспективний метод, щоб знайти більше (таких планет)", - сказав автор дослідження, директор Національної радіоастрономічної обсерваторії (NRAO) Джо Пеше.

У разі, якщо подальші дослідження підтвердять наявність сталого магнітного поля, це буде означати, що вченим вперше в історії вдалося зафіксувати магнітне поле на планеті за межами нашої Сонячної системи.

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Світ
космос
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