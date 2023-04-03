У складі місії - жінка й темношкірий чоловік: NASA назвала імена астронавтів, які облетять Місяць
NASA та Канадське космічне агентство назвали імена 4 астронавтів, які на кораблі Artemis II облетять Місяць - у складі місії буде жінка, темношкірий чоловік та канадець
Про це пише NASA.
Командиром екіпажу став Рейд Вайсман, решту команди склали американський пілот Віктор Гловер та спеціалістка Крістіна Кох, а також канадський спеціаліст Джеремі Хансен.
"Екіпаж Artemis II представляє тисячі людей, які невтомно працюють, щоб привести нас до зірок. Це їхній екіпаж, це наш екіпаж, це екіпаж людства", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.
Він наголосив, що ця команда "відкриває нову еру досліджень, астронавтів та мрійників". Повідомляється, що програма Artemis планує встановити довгострокове перебування людини спочатку на Місяці, а потім і на Марсі.
"Ця місія прокладає шлях до розширення дослідження глибокого космосу людиною та відкриває нові можливості для наукових відкриттів, комерційного, промислового та академічного партнерства". - сказала директорка космічного центру в Джонсоні Ванесса Вайче.
У NASA розповіли, що це буде друга подорож Рейда Вайсмана в космос, який раніше вже провів у космосі понад 165 днів. Своєю чергою Віктор Гловер раніше був пілотом корабля SpaceX Crew-1, який приземлився 2 травня 2021 року після 168 днів у космосі, це також його другий космічний політ.
Крістіна Кох встановила рекорд найдовшого космічного польоту жінки - загалом він склав 328 днів. Вона також брала участь у перших виключно жіночих виходах у відкритий космос.
Для канадійця Джеремі Хансена це буде перший політ у космос.
"Завдяки місіям Artemis, NASA використовуватиме інноваційні технології для дослідження більшої частини поверхні Місяця, ніж будь-коли раніше. Ми співпрацюватимемо з комерційними та міжнародними партнерами та встановимо першу довготривалу присутність людини на Місяці. Потім ми використаємо те, що дізнаємося на Місяці, щоб зробити наступний гігантський стрибок: відправити перших астронавтів на Марс", - йдеться у повідомленні.
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