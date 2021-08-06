Експосадовців Одеського морського порту підозрюють у розтраті майна на 1,8 млн грн

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру у розтраті майна та службовому підробленні чотирьом колишнім посадовцям державного підприємства "Одеський морський торговельний порт".



За даними слідства, керівники порту в період 2016-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату майна держпідприємства. Вони не відобразили послуги з експортування суден-газовозів буксирами портофлоту на суму 1,8 млн грн, заподіявши шкоду на цю суму.



У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.