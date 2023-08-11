Про це співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ розповів у інтерв'ю Голосу Америки.

"Думаю, те, що це пов'язано із занепокоєнням адміністрації Байдена щодо можливої ескалації війни, яка може призвести до безпосереднього залучення до неї Сполучених Штатів. Високопосадовці говорили, що президент Байден сказав, що не хоче втягувати країну в Третю світову війну", - сказав Макфол.

На його думку, Білий дім переоцінює таку загрозу, адже ймовірність такого розвитку подій дуже, дуже низька.

"По-перше, тому що Путін не хоче конвенційної війни з НАТО та Сполученими Штатами. Він ледве виживає, борючись з Україною. Уявіть, якби США та НАТО увійшли до цієї війни. Думаю, вона швидко закінчилася б. Також важливо пам'ятати, що Росія була дуже обережна, щоб уникнути ударів по території країн НАТО, хоча вони могли б їх завдати", - переконаний Макфол.

Він додав, що загроза конвенційної війни країн НАТО з Росією вкрай низька, а загроза ядерного протистояння - майже нульова.

"Через взаємну шкоду, до якої це могло б призвести. Я не бачу, щоб хтось у Росії говорив про це. Один з аспектів, про який вони говорять і натякають, принаймні деякі росіяни, це використання ядерної зброї проти України, якщо Росія буде наражена на суттєву загрозу. Але знову ж таки я бачу це як малоймовірний розвиток подій, тому що НАТО, Сполучені Штати та Україна, звичайно, не планують атакувати Росію", - підкреслив Макфол.

Він висловив переконання, що для швидкого завершення війни, Україні необхідно передати потужнішу зброю.

"Надання потужних озброєнь – зокрема, я говорю про ракетні комплекси великої дальності ATACMS та реактивні винищувачі F-16 – прискорило б закінчення війни, тоді як їхнє ненадання веде до тупикової ситуації, яка може затягтися на роки. І я не згоден з адміністрацією Байдена з цього приводу. Але я знаю, що вони розглядають можливість надання такої зброї, і я думаю, що обговорення продовжуються", - зазначив Макфол.